В Петербурге мать десятерых детей умерла от коронавируса в Мариинской больнице. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу стационара.

Женщина была госпитализирована 8 января с нарастающей дыхательной недостаточностью в тяжелом состоянии. До этого она находилась дома с высокой температурой, принимая лекарства по назначению участкового терапевта.

Ранее газета «Фонтанка» писала о смерти 49-летней жительницы Петербурга, у которой остались 10 детей. Младшие из них учатся в начальной школе, а самому старшему 30 лет. Воспитывать детей будет отец.

До этого стало известно, что в Петербурге число активных больных коронавирусом снижается.