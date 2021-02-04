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Общество. Новости

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Алексей Навальный во время заседания Мосгорсуда, 2 февраля 2021 года Алексей Навальный во время заседания Мосгорсуда, 2 февраля 2021 года

Байден прокомментировал ситуацию с арестом Навального

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Президент США Джо Байден призвал освободить Алексея Навального.

«Я призываю немедленно и без предварительных условий освободить Навального», — сказал он во время выступления Госдепартамента. Трансляцию выступления вел телеканал CNBC.

Американский лидер отметил, что ситуация с Навальным «вызывает серьезное беспокойство.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания обратились с призывом к российским властям освободить его. Москва в свою очередь посоветовала США заняться своими проблемами, а не внутренними делами РФ.

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