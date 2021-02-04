СК завел дело после падения мужчины с 17 этажа на коляску в Воронеже

СК завел дело после падения из окна мужчины на коляску с ребенком в Воронеже. Об этом говорится на сайте регионального СУ СК России.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». По данным следователей, выпавшему из окна мужчине было 20 лет, погибшему младенцу — шесть месяцев.

По факту произошедшего назначены необходимые экспертизы, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Трагедия произошла около 17.00 на на улице Острогожская в микрорайоне Шилово. Мужчина упал с 17 этажа на коляску с младенцем, с которой гуляла женщина. Мужчина погиб на месте, ребенок скончался в машине скорой помощи.