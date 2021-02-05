Жителей европейский части России предупредили о мощной волне холода

Мощная волна аномального холода придет в европейскую часть России в выходные, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

По словам синоптика, температура начнет понижаться уже в пятницу, 5 февраля, и к субботе опустится до -15..-20°C ночью и до -10...-15°C днем, что на 5°C ниже нормы. При этом с воскресенья температура будет ниже нормы уже на 8-9°C.

«Заметное понижение температуры будет в понедельник. Ночные температуры уже будут минус 20-25 градусов, дневные — минус 12-18 градусов», – добавил Вильфанд.

При этом эксперт предупредил, что аномальный холод сохранится до конца следующей рабочей недели.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве на следующей неделе наступят сильнейшие за последние 10 лет морозы.