Переболевшие COVID-19 перечислили необычные симптомы

Опрошенные учеными пациенты, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, перечислили необычные симптомы заболевания. Об этом сообщает Daily Express.

Так, группа ученых из Мадрида опросила более 600 переболевших, около четверти респондентов отметили такие симптомы, как опухание и воспаление языка, бугорки и пятна на нем, а также отек рта и язвочки.

Кроме того, каждый десятый пациент сообщил о чувстве жжения в руках и ногах, крапивнице или болезненных отеках конечностей. При этом отмечается, что такой симптом возникал только у взрослых больных с пневмонией, поэтому считать его универсальным идентификатором при диагностике COVID-19.

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