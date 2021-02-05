Неизвестный напал на двух сотрудников больницы в Шотландии

Неизвестный напал на двух сотрудников больницы в шотландском городе Килмарнок с холодным оружием, сообщает Daily Record.

По данным правоохранительных органов, в городе произошли три «потенциально взаимосвязанных» инцидента.

«Первый [инцидент] произошел возле больницы Кроссхаус, второй <...> на Портленд-стрит, а третьим стала серьезная дорожная авария на трассе A76», – заявили в полиции.

В результате нападения сотрудники больницы получили ножевые ранения, учреждение было временно закрыто. На данный момент его работа восстановлена.

Правоохранители не рассматривают данные инциденты как связанные с терроризмом, указано в сообщении.

1 февраля в Брюсселе мужчина с ножом напал на людей на станции метро «Западный вокзал». Нападавший был нейтрализован сотрудниками полиции. Правоохранительные органы заявили, что не считают произошедшее терактом.