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Общество. Новости

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Парагвай подписал контракт на покупку «Спутника V»

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Парагвай договорился о покупке российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V», сообщил глава парагвайского министерства здравоохранения Хулио Массолени. Его слова приводит ТАСС.

«Я рад сообщить, что мы подписали контракт с РФПИ», – заявил Массолени.

Ранее стало известно, что переговоры с Россией по «Спутнику V» ведут также власти Колумбии.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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