Американские эксперты назвали преимущества «Спутника V»

Одним из главных преимуществ российской вакцины от коронавируса «Спутник V» является возможность ее хранения и транспортировки без поддержания сверхнизкой температуры, заявили американские эксперты агентству ТАСС.

Так, инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете Дин Уинслоу заверил, что российский препарат сыграет значительную роль в борьбе с пандемией COVID-19.

При доказанной эффективности «Спутник V» не требует поддержания сверхнизкой температуры, так как является ДНК-вакциной, отметил эксперт.

Возможность хранить российский препарат при температуре, обеспечиваемой обычным холодильником, облегчает доставку и хранение вакцины в странах, где поддержание сверхнизких температур затруднительно, пояснил глава отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета Дэниел Курицкис.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.