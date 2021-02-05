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Общество. Новости

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Американские эксперты назвали преимущества «Спутника V»

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Одним из главных преимуществ российской вакцины от коронавируса «Спутник V» является возможность ее хранения и транспортировки без поддержания сверхнизкой температуры, заявили американские эксперты агентству ТАСС.

Так, инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете Дин Уинслоу заверил, что российский препарат сыграет значительную роль в борьбе с пандемией COVID-19.
При доказанной эффективности «Спутник V» не требует поддержания сверхнизкой температуры, так как является ДНК-вакциной, отметил эксперт.

Возможность хранить российский препарат при температуре, обеспечиваемой обычным холодильником, облегчает доставку и хранение вакцины в странах, где поддержание сверхнизких температур затруднительно, пояснил глава отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета Дэниел Курицкис.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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