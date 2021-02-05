В Алтайском университете выявили подтасовку результатов вступительных экзаменов

Прокуратура по Республике Алтай выявила нарушения при поступлении студентов в Горно-Алтайский государственный университет. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

По данным ведомства, в вузе была зафиксирована подтасовка результатов вступительных экзаменов, в результате которой на учебу были зачислены 26 абитуриентов. В частности ответственными лицами были внесены изменения в бланки тех, кто ранее не набрал необходимого проходного балла.

Нарушения были зафиксированы в рамках приемной кампании 2020–2021 года.

Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Производится допрос работников образовательного учреждения, его студентов, изучаются личные дела обучающих, а также устанавливаются причины и обстоятельства противоправных действий.