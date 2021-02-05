Сугробы в Москве за сутки достигли 35 сантиметров

Снегопад, который начался в Москве днем 4 февраля и длился всю дальнейшую ночь, принес на следующий день до 5 миллиметров осадков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

По его словам, днем в четверг, 4 февраля, выпало 2 миллиметра осадков, снежный покров был 31 сантиметров.

В ночь на пятницу выпало еще 3 миллиметра осадков, таким образом, снежный покров увеличился до 35 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу, 5 февраля, ожидается до -11°С.