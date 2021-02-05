В Приморье охотнадзор поймал браконьеров благодаря амурскому тигру

Амурский тигр, растерзавший в селе в Приморье бездомную собаку, помог охотнадзору обнаружить факт браконьерства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Во время отслеживания перемещения тигра оперативная группа нашла в лесу машину, в салоне которой были чехлы от огнестрельного оружия, при этом сезон охоты на копытных животных в Приморском крае закончился 10 января.

В дальнейшем инспекторы вышли по следам на двух местных жителей, которые разделывали тушу изюбря. При них было огнестрельное оружие без документов. Подозреваемых задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Специалистам также удалось установить, что амурский тигр, из-за которого началась вся эта история, находится на расстоянии около 10 километров от ближайшего населенного пункта, где много кабанов, в собаках он больше не нуждается.

Согласно информации профильного министерства, с начала 2021 года инспекторы госохотнадзора изъяли 16 туш незаконно добытых диких животных.

Амурский тигр — самый крупный вид тигров. В 1947 году в СССР запретили охоту на амурского тигра, когда их осталось не более 40 особей. По последним данным, на Дальнем Востоке сейчас живет 550-580 тигров — 95% мировой популяции.

В октябре прошлого года сообщалось, что в Хабаровском крае нашли погибшего краснокнижного тигра.