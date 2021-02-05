Гинцбург заявил, что антитела к COVID-19 могут передаваться ребенку через плаценту

Директор разработавшего вакцину Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусу могут передаваться ребенку через плаценту матери. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Он добавил, что младенец также может получить антитела не только к коронавирусу через молоко матери.

Директор центра отметил, что исследования по эффективности вакцины можно проводить на детях только после завершения испытаний на взрослом населении. По его словам, на данный момент центр занимается подготовкой необходимых документов для вакцинации детей, которая проходит под контролем педиатров.

Кроме того, микробиолог уточнил, что уже беременным женщинам не стоит делать прививку, поскольку они являются «самой охраняемой категорией вакцинируемых».

«Сейчас только можно порекомендовать всем родственникам, которые контактируют с беременной, срочно привиться, тем самым создав вокруг нее безопасную оболочку», — подчеркнул Гинцбург.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 105,4 млн заболевших, свыше 77,1 млн человек выздоровели, а более 2,2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».