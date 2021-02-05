В России выявлено еще 16 688 новых случаев коронавируса

В России выявили еще 16 688 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Больше всего случаев инфекции за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (2 032), Санкт-Петербурге (1 463), Московской области (946).

В стране за прошедший день выздоровели 23 582 пациента, скончались 527.

За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 3 934 606 жителей России, умерли 75 732 человека, вылечились 3 413 495.

Ранее Гинцбург заявил, что антитела к COVID-19 могут передаваться ребенку через плаценту.