«Бессмертный полк» создаст фотопанно Василия Ланового из снимков в соцсетях

Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» разместит на сайте фотоколлаж из кадров, опубликованных с хэштегом #нашЛановой, которые будут собраны в портрет народного артиста СССР Василия Ланового, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе движения.

«Бессмертный полк» России решил посвятить Василию Семеновичу отдельную страницу сайта, где будет размещена необычная фотография — портрет, собранный из тысяч фото и историй», — сказали в пресс-службе.

Нажимая на небольшой фрагмент размещенной на сайте картины, можно будет увидеть фотографию и ссылку на пост, где она была размещена с хэштегом #нашЛановой, либо прочесть сопроводительный текст, если она была прислана для коллажа по электронной почте, пояснили в пресс-службе.

Для того чтобы принять участие в акции, можно разместить на своей странице пост, обязательно содержащий фотографию, и поставить хэштег #нашЛановой. При составлении коллажа будут учитываться и опубликованные ранее посты с хэштегом. Второй вариант — можно прислать фотографию на электронную почту pisma@polkrf.ru.

В письме необходимо указать свои фамилию, имя, отчество и рассказать, чем вам дорог этот кадр с Василием Лановым. Организаторы будут собирать фотографии и истории до конца февраля, а затем подготовят фотоколлаж в память об артисте.