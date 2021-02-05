Навальный не признал вину по делу о клевете на ветерана ВОВ

Блогер Алексей Навальный на заседании суда в пятницу, 5 февраля, отказался признать вину по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Навальный подчеркнул, что никогда не знал россиянина. Защита блогера заявила, что высказывания подсудимого в адрес Артеменко — это «оценочные суждения, на что указывает их содержание и форма». При этом в обвинении говорится, что Навальный намеренно оклеветал ветерана.

Сторона защиты также сообщила, что была проведена лингвистическая экспертиза, показавшая, что в комментариях есть негативная информация, но ее нельзя считать клеветой.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный в соцсетях опубликовал видеоролик, где ветеран ВОВ Игнат Артеменко поддерживал внесение изменений в Конституцию России. Под этим видео блогер оставил комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию».

Ранее сообщалось, что потерпевший ветеран ВОВ по делу Навального участвует в заседании.