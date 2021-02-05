Свернувшего шею пациенту фельдшера задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан фельдшер скорой помощи, свернувший шею пациенту, к которому был совершен выезд. Об этом сообщает ТАСС.

Трагедия произошла в Кировском районе летом 2020 года.

Источник в правоохранительных органах отметил, что мужчина скончался на месте от полученной травмы, его тело было обнаружено в квартире.

Позднее экспертиза установила, что смерть петербуржца наступила в результате телесных повреждений.

По словам собеседника, в отношении фельдшера возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.