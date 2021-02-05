В Кремле не стали комментировать ситуацию с арестом главреда «Медиазоны» Смирнова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о решении суда в отношении главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в Кремле в курсе о том, что Тверской суд назначил журналисту арест на 25 суток по протоколу о незаконной акции 23 января.

«Кремль не имеет право вмешиваться в деятельность судебной власти или каким-то образом давать оценку судебным вердиктам», — добавил Песков.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль не намерен вмешиваться в эту ситуацию.

Главред «Медиазоны» Смирнов был задержан 30 января в Москве и отпущен из полиции в тот же день под обязательство явиться в суд. 3 февраля суд вынес решение об аресте на 25 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия.