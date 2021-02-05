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Общество. Новости

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Алексей Навальный во время заседания Мосгорсуда, 2 февраля 2021 года Алексей Навальный во время заседания Мосгорсуда, 2 февраля 2021 года

Оскорбленный Навальным ветеран ВОВ потребовал от блогера публичных извинений

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Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, который является потерпевшим по делу против Алексея Навального о клевете, потребовал от блогера публичных извинений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россиянин напомнил, что во время ВОВ был ранен, участвовал в партизанском движении, при этом был назван Навальным предателем родины. По словам ветерана, это его очень огорчило.

«Я буду защищать свою честь. Я хочу, чтобы Навальный публично принес извинения передо мной», — заявил Артеменко в ходе допроса в Бабушкинском суде в Москве в пятницу, 5 февраля.

Ранее сообщалось, что Навальный не признал вину по делу о клевете на ветерана ВОВ.

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