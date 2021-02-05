Боррель надеется, что «Спутник V» пройдет сертификацию в Европе

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что российская вакцина «Спутник V» пройдет сертификацию в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Об этом сообщает РИА «Новости».

С соответствующим заявлением он выступил после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Он отметил, что был рад увидеть публикацию о российском препарате в журнале Lancet.

«Я взял слово только для того, чтобы поздравить Россию с успехом этого мероприятия, это полезно для всего человечества», — сказал Боррель.

По его словам, это предоставит миру еще один инструмент в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее в немецком минздраве рассказали о переговорах с российской стороной по вопросу производства «Спутника V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 105,4 млн заболевших, свыше 77,1 млн человек выздоровели, а более 2,2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».