Лавров: госсекретарь США поздравил Россию с эффективностью «Спутник V»

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

«Я вчера об этом говорил с Энтони Блинкеном, мы затронули тему «Спутника», он поздравил с тем, что она дает результаты, и мы договорились продвигать контакты между соответствующими нашими лабораториями», — сказал глава российского МИД после встречи с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.

Лавров также отметил, что с коллегами из Европы уже есть развернутые контакты по теме вакцины, и ряд европейских государств уже заинтересованы в покупке и производстве «Спутник V» на своей территории.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал публикацию о «Спутнике V» в Lancet.