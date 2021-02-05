Глава Минздрава заявил, что коронавирус в России отступает

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил об отступлении коронавирусной инфекции в стране. Об этом он рассказал в эфире «России 24»

Он отметил, что в стране под наблюдением медиков остаются еще 880 тыс. граждан с положительным COVID-тестом или с подозрением на него. Число таких пациентов, по его словам, за последние три недели сократилось более чем на 30%.

При этом глава ведомства подчеркнул, что в России наблюдается позитивный эффект от проходящей кампании по вакцинации населения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Россию в связи с эффективностью российской вакцины «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 105,4 млн заболевших, свыше 77,1 млн человек выздоровели, а более 2,2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».