Россия готова помочь Шри-Ланке с производством «Спутника V»

Россия предложила Шри-Ланке помощь в производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил новостной портал Шри-Ланки Adaderana со ссылкой на представителя министерства медицинского обслуживания страны Амаля Харша де Сильву.

Отмечается, что президент страны Готабая Раджапакса направил запрос в Россию о покупке вакцины. Москва в ответ предложила помочь с производством препарата.

Шри-Ланка также планирует закупить два миллиона доз вакцины, которую разработали Pfizer и BioNTech.

Ранее российские ученые нашли обезвреживающие коронавирус антитела.