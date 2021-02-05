Голикова: на модернизацию здравоохранения в РФ за 5 лет направят более 550 млрд рублей

На модернизацию первичного звена здравоохранения в РФ из средств федерального и региональных бюджетов за 5 лет будет направлено порядка 558 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на вице-премьера России Татьяну Голикову.

«Эта цифра будет год от года корректироваться в большую сторону. Сейчас мы видим на предстоящие пять лет 558 млрд руб. средств федерального бюджета и бюджетов регионов. 2021 год - это 100 млрд руб., из них 89 млрд - наших и 11 млрд - региональных», — сказала она.

По словам Голиковой, более 3000 медицинских учреждений будут участвовать в процессе модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году. Результаты модернизации могут затронуть до 40 млн россиян.

«Более 3000 учреждений будут участвовать в этом проекте в 2021 году, но и, конечно, что самое главное — если этот проект будет удачно реализован, если все регионы страны будут его аккуратно выполнять, то это затронет уже в 2021 году 40 млн наших граждан», — указала она.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил об отступлении коронавирусной инфекции в стране.