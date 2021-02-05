В США спасены 66 дрейфовавших на льдине рыбаков

В американском штате Висконсин специалисты спасли 66 рыбаков, которые четыре часа дрейфовали на льдине. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Береговую охрану США.

«Береговая охрана совместно с офисом шерифа округа Браун и управлением по природным ресурсам Висконсина спасли всех 66 любителей рыбной ловли на льду, которые застряли сегодня на нескольких плавучих льдинах», — говорится в заявлении.

Инцидент произошел около города Стерджен-Бэй. Спасатели получили первые сообщения о рыбаках около 9.00 (18.00 четверга мск). В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее на Сахалине 100 рыбаков унесло на льдине в море.