Испытания «Спутника V» на детях могут начаться в июне

Испытания российской вакцины «Спутник V» на детях, вероятно, начнутся в июне. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА «Новости».

«Если будет все хорошо, то я надеюсь, что с июня месяца этого года мы приступим к исследованию данного вакцинного препарата на детском населении», — сказал Гинцбург.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее в Еврокомиссии допустили закупку вакцины «Спутник V».