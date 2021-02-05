Западный эксперт призвал задуматься, стоит ли ЕС и США делать ставку именно на Навального

В эти дни международную политическую сцену будоражат протесты в России, связанные с требованиями освобождения Алексея Навального, арестованного после возвращения домой спустя пять месяцев, проведенных в Германии, где он проходил курс лечения последствий отравления после совершенного прошлым летом покушения на него, пишет геополитический эксперт Джулиано Бифольки.

«При изучении политического портрета и биографии Алексея Навального выявляются противоречия и склонность к национализму, прикрываемая общеевропейскими программами и сильной приватизацией российского экономического сектора, ориентированного на капитализм.

Политическая жизнь политика Навального началась в 2000 году в Российской объединённой демократической партии «Яблоко», и в его адрес уже выдвигались обвинения в национализме...

Сильная антииммиграционная политика, за которую ратует Навальный в стране, где проживают около 6 миллионов мигрантов, и общество которой полиэтнично и многоконфессионально, может не только вызвать и разжечь социальные волнения, а также отвергаемые Брюсселем и Вашингтоном расизм и ксенофобию, но и дать жизнь тем сепаратистским движениям, которые в прошлом вызвали Первую чеченскую войну (1994-1996 гг.) на Северном Кавказе и последовавшее усиление вооруженных боевиков, со временем превратившееся в терроризм.

В свете этих соображений международное сообщество должно задаться вопросом: действительно ли Алексей Навальный является тем человеком, на которого стоит делать ставку в противостоянии Путину, учитывая , что его политика может дестабилизировать Россию изнутри, поощряя рост межэтнических и межконфессиональных конфликтов (православные русские и мигранты/этнические меньшинства, исповедующие ислам), тем самым давая превосходную почву для распространения пропаганды джихадистов, что приведёт к политическому и социально-экономическому кризису, который в эпоху глобализации может стать угрозой международной безопасности на всей евразийской геополитической арене», - задаётся вопросом эксперт.