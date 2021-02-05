Следствие по делу Фургала завершено

Следственный комитет уведомил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что следственные действия по уголовному делу об организации убийств предпринимателей завершены. Об этом пишет ТАСС.

«Сергей Иванович сегодня был уведомлен об окончании предварительного расследования уголовного дела, в рамках которого накануне ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции», — приводятся слова одного из его адвокатов Михаила Карапетяна.

По его словам, 8 февраля защита и обвиняемый начнут знакомиться с делом. В материалах содержатся 75 томов. Ожидается, что все участники процесса ознакомятся с делом до конца апреля.

Ранее Фургал заявил, что надеется на оправдательный приговор суда. Бывшего губернатора задержали 9 июля по обвинению в организации убийств. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца, в настоящее время срок ареста продлен до 9 марта.