Число привившихся от коронавируса в мире превысило число заболевших, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом пишет РИА «Новости».

«По всему миру количество вакцинаций превзошло количество сообщений об инфицировании», — сказал Гебрейесус.

Он подчеркнул, что хоть это и хорошая новость, три четверти прививок приходятся на 10 стран, где сосредоточены почти 60% глобального ВВП. Глава ВОЗ отметил, что около 130 стран, где живут 2,5 миллиарда человек, не получили даже первую дозу вакцины.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее сообщалось, что Бразилия готова купить 10 млн доз «Спутника V».