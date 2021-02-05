Байден: 36 миллионов американцев голодают из-за коронавируса

36 миллионов американцев голодают из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет РИА «Новости».

«24 миллиона взрослых и 12 миллионов детей в буквальном смысле не имеют достаточной еды. И это не демократы или республиканцы, они — американцы», — сказал Байден.

Президент также подчеркнул, что 15 миллионов жителей США не могут вовремя заплатить за аренду.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заболели 26,6 миллиона, погибли 455 тысяч человек. За последние сутки заразились 119 тысяч человек.