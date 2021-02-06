ФБР задержало мать 8 детей по подозрению в участии в штурме Капитолия

ФБР США задержало Рэйчел Пауэлл, мать восьмерых детей, которая подозревается в участии в беспорядках у здания Капитолия в Вашингтоне, передает телеканал CBS со ссылкой на данные федеральных властей.

По их данным, сотрудники ФБР провели обыск в доме женщины в штате Пенсильвания.

Пауэлл уже были предъявлены обвинения по делу о расхищении о государственной собственности, незаконном проникновении и хулиганстве. Предположительно, она была запечатлена на нескольких видео дающей указания участникам беспорядков. Также, вероятно, женщине был знаком план этажей Капитолия.