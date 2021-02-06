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Общество. Новости

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Под Мурманском горит двухэтажный деревянный жилой дом на площади 1600 кв. м.

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В Мурманской области загорелся двухэтажный деревянный жилой дом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

ЧП произошло в городе Кандалакша на улице Спекова, дом 11.

«Горят два подъезда и кровля на общей площади 1600 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли со стороны третьего подъезда», — сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что из огня спасены два человека, еще 15 эвакуированы. О пострадавших и возможных жертвах не сообщается.

Там уточнили, что в 6.56 пожар был локализован на этой же площади.

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