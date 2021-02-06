Трампу пригрозили наказанием после его ухода из Гильдии киноактеров США

Актриса Габриель Картерис сообщила, что экс-президент США Дональд Трамп ушел из Гильдии киноактеров США, чтобы избежать наказания от профсоюза артистов. Об этом сообщает издание TMZ.

По словам артистки, которая является президентом данной организации, Трамп все еще может получить наказание.

Актриса указала на письмо, которое бывший глава государства адресовал ей. Как сообщает издание, в нем содержались мелкие оскорбления, претензия, что с Трампом обошлись несправедливо.

Трамп решил уйти из Гильдии киноактеров США после того, как члены организации пригрозили исключить его после бунта у Капитолия в Вашингтоне.

«Этим письмом я информирую о своем немедленном уходе из Гильдии. Вы ничего не сделали для меня», — написал он членам гильдии.

Кроме того, он заявил, что гордится своими работами в кино, среди которых роли в фильмах «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» и «Уолл Стрит: Деньги не спят».

Картерис отметила, что Трамп покинул гильдию всего за день до того, как он мог быть подвергнут дисциплинарному взысканию и, возможно, быть исключен из профсоюза. По ее мнению, экс-глава Белого дома просто не хотел пройти через это.

Артистка также добавила, что профсоюз все еще может сделать так, чтобы помешать Трампу когда-либо вернуться в гильдию.