Синоптик рассказал, сколько продлятся сильные морозы в Москве

Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, как долго в Москве продержатся морозы.

«Вся первая половина февраля будет достаточно холодная. Температуры -15°C днем и -20°C ночью не будут редкостью до середины месяца», — рассказал он в эфире «Радио 1».

Синоптик отметил, что кульминация похолодания придется на начало следующей недели из-за ясных безветренных ночей. Тогда температура воздуха опустится до -21...26°C, а местами похолодает до -30°C.

Потепление же придет во второй половине февраля.

Ранее МЧС предупредило москвичей об аномальных морозах 7-11 февраля.