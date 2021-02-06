Росгвардейца приговорили условно за хищение ГСМ на 30 млн рублей

Офицера авиачасти Росгвардии, расположенной в Краснодаре, приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно за хищение горюче-смазочных материалов на сумму более 28 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.

Отмечается, что мужчина приговорен по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение закона интересов государства)».

Согласно информации следствия, с февраля 2017 года по сентябрь 2019 года росгвардеец вместе с сообщниками списывал с учета воинской части авиационное топливо, которое продавал сторонним организациям, а вырученные деньги присваивал себе.

Офицер признал вину и согласился сотрудничать со следствием. В связи с этим его приговорили к 4 годам 6 месяцевам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, он лишен права занимать должности в государственной службе.