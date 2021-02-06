Власти Франции не исключают введения третьего карантина в стране

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что в стране может быть принят третий карантин, если ситуация с коронавирусом в стране ухудшится. Об этом сообщает газета Ouest-France.

«Никто не может быть уверен в том, что нам удастся преодолеть эпидемию без введения нового режима карантина. Очевидно, что в последние дни темпы эпидемии во Франции снизились. Это было достигнуто благодаря тем мерам, которые власти принимали в течение целого ряда недель», — сказал он, уточнив, что новый карантин может быть введен при резком ухудшении ситуации.

При этом премьер отметил, что такая мера является крайним средством, так как карантин негативно влияет на социальную, гуманитарную и даже санитарную сферу.

Ранее власти Франции закрыли въезд для побывавших за пределами ЕС в связи с пандемией.