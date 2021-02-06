В Москве выявили еще 2214 случаев заражения COVID-19

В Москве положительный результат анализов на коронавирус за сутки получили 2 214 человек. Об этом свидетельствуют данные столичного оперштаба.

Таким образом, общее количество случаев COVID-19 в городе достигло 941 696.

Число летальных исходов в столице увеличилось на 60 умерших до 13 832 смертей.

Также от заболевания излечились еще 4 333 пациента, в общей сложности — 844 165.

Кроме того, оперштаб поделился данными об изменении эпидемиологической ситуации по всей России.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.