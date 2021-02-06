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Общество. Новости

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Люди возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года Люди возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года

Глава РФПИ заявил, что только в России все желающие смогут привиться от COVID-19 до июня

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия является единственной страной, где все желающие смогут вакцинироваться до июня.

«Безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Дмитриев отметил, что в США и Европе вакцинация всех желающих завершится только осенью.

Что касается производства российской вакцины, глава РФПИ сообщил, что основной фокус поставок «Спутника V» делается на России. На иностранные рынки препарат пока поставляется в небольших количествах.

Ранее Дмитриев заявлял, что «Спутник V» может быть одобрен в ЕС в марте.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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