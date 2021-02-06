Глава РФПИ: создателей «Спутник V» могут номинировать на Нобелевскую премию

Разработчики российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» могут быть номинированы на Нобелевскую премию. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 1».

«Это величайшее достижение и Минздрава, и российских ученых, и академика Гинзбурга, и профессора Лoгунова. Не случайно обсуждают то, что их, может быть, надо выдвигать на Нобелевскую премию», — сказал глава РФПИ.

Он также выразил благодарность научному журналу Lancet, который в начале февраля написал статью о вакцине. Кроме того, Дмитриев отметил важность развития российских журналов и их международное признание. По его словам, это поможет российской науке достичь успеха в дальнейшем.

Ранее в журнале The Lancet были опубликованы результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины составила 91,6%. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.