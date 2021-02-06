Суд освободил задержанного во время беспорядков в Вашингтоне чиновника

Окружной суд Вашингтона освободил чиновника округа Отеро (штат Нью-Мексико) Койе Гриффина, которого ранее задержали за участие в беспорядках у здания Капитолия в американской столице 6 января. Об этом информирует издание Politico.

«В отличие от большинства наглых бунтовщиков он [Гриффин] не был вооружен и мирно покинул территорию Капитолия. Он не был участником насильственного вторжения в Капитолий...», — заявила федеральный судья Берил Хауэлл.

Чиновнику были предъявлены обвинения в незаконном проникновении в здание конгресса в ходе беспорядков 6 января.

Гриффина задержали 17 января в округе Колумбия. До этого в связи с вероятным участием чиновника в беспорядках, в США было объявлено общенациональное предупреждение. Гриффин также является лидером объединения активистов Cowboys for Trump («Ковбои за Трампа»).

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.