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Общество. Новости

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Жилое здание обрушилось после взрыва в Бордо

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Жилое здание обрушилось после взрыва во французском городе Бордо в субботу, 6 февраля. Об этом сообщает издание Sudouest.

Отмечается, что прибывшие на место инцидента спасатели помогли пятерым человекам, ведутся поиски еще двоих. Среди пострадавших оказался 89-летний мужчина, его госпитализировали с серьезными ранениями.

Ранее сообщалось, что взрыв в жилом доме мог произойти из-за утечки газа. На место ЧП были мобилизованы более 70 пожарных.

Спасатели опасаются, что могут обрушится еще и соседние здания.

В настоящее время район Шартрон, где и произошел взрыв, оцеплен полицией.

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