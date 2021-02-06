Путин поздравил президента Южной Осетии с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Анатолия Бибилова с днем рождения. Соответствующая телеграмма размещена на сайте южноосетинского лидера.

Путин отметил, что в России ценят усилия Бибилова по развитию союзнических отношений и интеграционных связей между двумя странами.

«Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, — приводятся словам президента РФ в телеграмме.

Российский президент также пожелал коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности «на благо дружественного народа Южной Осетии».

Анатолий Бибилов родился 6 февраля 1970 года. Южноосетинский государственный и политический деятель. Председатель партии «Единая Осетия» (2012-2017), председатель парламента Республики Южная Осетия (2014-2017), президент Республики Южная Осетия - Государства Алания (2017 - н. в.).