Батареи в квартирах жителей Москвы включили на максимум из-за сильных морозов

В Москве температуру в системе отопления подняли до максимального значения из-за резкого похолодания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.

Сейчас температура теплоносителя достигает 130°C.

По словам Бирюкова, регулирование отпуска тепла обеспечивается за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.

Он также добавил, что корректировку температуры в системе теплоснабжения производят поэтапно, ее нельзя сделать в один момент.

Ранее в МЧС предупредили москвичей об аномальных морозах.