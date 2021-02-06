Около 10 тонн нефтепродуктов разлилось под Оренбургом в аварии с большегрузом

В Оренбургской области опрокинулся в кювет большегруз, перевозивший нефтепродукты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Авария произошла на 27 км автодороги Илек — Ташла — Соболев, в 4 км от села Алексеевка Ташлинского района.

«По прибытии было установлено, что произошло опрокидывание автоцистерны с последующим разливом нефтесодержащей жидкости», — рассказали в ведомстве.

Ориентировочно, произошел разлив 10 тонн нефтепродукта на 100 кв. м. Угрозы населенным пунктам нет, попадание жидкости в водоемы отсутствует.

Ранее сообщалось о разливе топлива на железной дороге под Пермью.