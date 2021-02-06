Суд арестовал двух подозреваемых по делу о пожаре в Красноярске

Суд арестовал двух подозреваемых по делу о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске, где погибли трое пожарных и один работник. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Отмечается, что 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК» были арестованы по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности.

Отмечается, что в скором времени им предъявят обвинение.

3 февраля, трое пожарных и работник погибли при возгорании на складе автозапчастей в Красноярске. Источник в экстренных службах сообщал, что ЧП произошло из-за аварийного режима работы электросети.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин посмертно наградил пожарных, погибших при тушении склада в Красноярске.