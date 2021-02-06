Нидерланды отказались расследовать причастность Украины к крушению MH17

Нидерланды приняли решение не проводить расследование по неполному закрытию воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения рейса MH17 в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный голландским правительством.

Отмечается, что решение Амстердама связано с 176-страничным докладом Фонда безопасности полетов, в котором изучены 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов. Эксперты определили, что украинские власти не могли быть проинформированы об угрозах для полетов гражданских самолетов над Донбассом.

Специалисты заявили, что к настоящему времени не хватает оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства. Отмечается, что диспетчеры из России также не были осведомлены об опасности для полетов гражданской авиации над восточной частью Украины.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.

В декабре прошлого года сообщалось, что дело о крушении MH17 планируют рассматривать по существу в июне 2021 года.