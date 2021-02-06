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Общество. Новости

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Мьянма зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

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Мьянма одобрила российскую вакцину «Спутник V», сообщили разработчики препарата в Twitter.

«Республика Союз Мьянма стала 21-й страной, одобрившей применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для проведения массовой иммунизации населения страны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение о вакцине по ускоренной процедуре принял исполняющий обязанности глава государства старший генерал Мин Аунг Хлайн.

Ранее Bloomberg назвал «Спутник V» крупнейшим научным прорывом со времен Советского союза.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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