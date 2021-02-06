Вирусолог рассказал об особенностях третьей волны коронавируса в России

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал об особенностях третьей волны коронавируса в России. Об этом пишет Ura.ru.

По его словам, в настоящий момент наблюдается снижение новых случаев. Вероятно, эта тенденция сохранится, но возможна третья волна из-за мутаций вируса.

Также Нетесов добавил, что при проникновении новых штаммов в Россию распространение коронавируса может существенно ускориться.

«Если они к нам попадут, то третья волна возможна», — сказал вирусолог.

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