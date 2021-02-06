Трое погибли и 14 пострадали при пожаре в Новой Москве

| Бернст Ю.

Число жертв пожара в многоэтажном жилом доме в поселке Мосрентген в Новой Москве возросло до трех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве уточнили, что третий погибший — взрослый.

Число пострадавших увеличилось до 14.

Представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова рассказала, что следствие рассматривает в качестве версии возникновения пожара неисправность электропроводки. В свою очередь источник в экстренных службах сообщил, что причиной пожара стало короткое замыкание.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

Ранее сообщалось о двух погибших детях и 12 пострадавших.