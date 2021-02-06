Путин посмертно наградил экипаж разбившегося под Хабаровском в 2017 году самолета

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества экипаж самолета, разбившегося 15 ноября 2017 года под Нельканом в Хабаровском крае. Указ опубликован на сайте Кремля.

«За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», — говорится в документе.

Ордена Мужества получили второй пилот Александр Зуев и пилот-инструктор Игорь Шумаков.

Пассажирский самолет L-410 потерпел крушение в Хабаровском крае 15 ноября при повторном заходе на посадку в поселке Нелькан. На борту находились семь человек: пять пассажиров и два члена экипажа. 3-летней девочке удалось выжить. Ее прооперировали, а после перевели на реабилитацию.