Врач рассказал, когда пациентам с COVID нужно срочно обратиться к врачу

Главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех назвал четыре симптома, при которых пациентам с коронавирусом нужно срочно обратиться к врачу. Об этом пишет Daily Express.

«Если вы испытываете любые серьезные симптомы, такие как боль в груди, проблемы с дыханием, речью или трудности с передвижением, вам обязательно нужно как можно скорее обратиться за помощью», — сказал специалист.

Врач также призвал немедленно самоизолироваться тех, у кого проявились основные симптомы коронавируса: кашель, потеря вкуса и запаха, высокая температура и усталость.

Ранее в Сингапуре медику по ошибке ввели пять доз вакцины от коронавируса.